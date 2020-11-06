«У нас работают в обществе и в государстве не только социальные лифты, но и политические лифты», — заявила на встрече с президентом РФ глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, по итогам выборов 2020 года служащих разного уровня среди депутатов — не менее 37%, на втором месте, почти 16% — учителя, преподаватели; на на третьем месте — представители рабочих профессий. Ранее СМИ сообщали, что в Костромской области молодая женщина, которая работала уборщицей, избралась главой поселкового совета.

«Что там уборщица — у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти — в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов. Это рабочие профессии все», — заявила Памфилова.

«Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — заметил Владимир Путин.

По данным главы ЦИК, в органы власти избраны 17 ректоров высших учебных заведений, почти шесть тысяч учителей, свыше тысячи воспитателей, 432 детских тренера.

«Что еще нас удивило. Представителей рабочих профессий немного больше, чем предпринимателей: если рабочие профессии — где-то 11,5 процента, то предпринимателей — немного менее 11 процентов. Чуть меньше доля домохозяек, тоже активно избираются, и пенсионеры — девять процентов примерно, врачи и медики — в целом около пяти процентов», — доложила Памфилова.