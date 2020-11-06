Киев, , 14:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главой американской компании Microsoft Брэдом Смитом. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский рассказал предпринимателю о своей мечте — цифровизации процесса голосования на выборах.

«Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трёх лет были цифровизированы, и чтобы мы дошли до моей большой мечты — чтобы выборы на Украине также были трансформированы в интернет-формат», — сказал он.

Президент Украины добавил, что на Украине с 2021 года планируют ввести режим paperless, когда в государственных органах не будут пользоваться бумагой как носителем информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что госорганы страны откажутся от бумажных документов с 1 сентября 2021 года.

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