Киев, 6 ноября 2020, 14:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главой американской компании Microsoft Брэдом Смитом. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба офиса президента Украины.
Зеленский рассказал предпринимателю о своей мечте — цифровизации процесса голосования на выборах.
Президент Украины добавил, что на Украине с 2021 года планируют ввести режим paperless, когда в государственных органах не будут пользоваться бумагой как носителем информации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что госорганы страны откажутся от бумажных документов с 1 сентября 2021 года.
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