Варшава, , 14:22 — REGNUM Председатель Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии Европейского союза, а ранее премьер-министр Польши (2007−2014) Дональд Туск подверг критике действующего президента США Дональда Трампа, который в настоящее время борется за сохранение своей должности с демократом Джо Байденом. Об этом передает Onet.pl.

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«Четыре года назад Дональд Трамп, начав свою президентскую карьеру, дал старт и новой эпохе в американской политике. Это была эпоха политики, основанной на лжи, провокациях, конфликтах и пропаганде. Воинственная риторика сопровождала его на протяжении всего президентского срока, поэтому слова Трампа о недоверии к результатам выборов никого не должны удивлять», — заявил Туск.

По словам европейского политика, «поведение Дональда Трампа похоже на поведение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского». «Логика у них одна: выкопать глубокую яму, отметить два враждующих племени, заставить их постоянно конфликтовать. А затем попытаться с помощью СМИ, пропаганды, а иногда и пошлой лжи убедить, что всегда были правы», — сказал Туск.

«Трудно представить, как будет выглядеть возможный второй срок Трампа, который призывает к отмене правил демократии. Этот его призыв прекратить подсчет голосов, «не красть наши выборы» является очень жестоким ударом по сути американской демократии», — заявил экс-премьер Польши.

Туск также отметил, что победа Байдена «будет лучше для Польши», потому что демократ «улучшит отношения с ЕС». «Трамп явно критиковал ЕС, сравнил его с Китаем. Как-то даже сказал, что ЕС хуже Китая. Он не скрывал своей антипатии к объединенной Европе. Байден в этом отношении противоположен Трампу, он очень проатлантический», — заключил политик.