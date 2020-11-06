Москва, , 14:19 — REGNUM Закон «О правительстве России», устанавливающий новый порядок формирования правительства, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон учитывает новые положения Конституции. Он заменит старый закон о правительстве от 1997 года. Согласно новому документу, президент назначает главу правительства, его заместителей и министров после согласования с Госдумой.

Это правило не распространяется на главу МИД и министров силовых блоков. Эти должности утверждаются после консультаций с Советом Федерации. Утвержденный Госдумой глава правительства предлагает своих заместителей и министров. На это отводится одна неделя.

Президент после инаугурации или отставки премьер-министра выдвигает на согласование Госдумы новую кандидатуру в течение недели. Если депутаты трижды отклонят кандидатуру, предложенную президентом, то глава государства утверждает назначение без согласования. В этом случае президент вправе распустить Думу.

Подобный порядок будет действовать при отклонении кандидатур заместителей главы правительства и министров. Если более трети мест в правительстве останутся вакантными из-за отклонений Госдумы, то президент вправе распустить нижнюю палату.

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