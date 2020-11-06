Минск, , 14:12 — REGNUM Официальный Минск выразил «глубокое сожаление» по факту использования ОБСЕ Московского механизма и опубликованного организацией доклада с рекомендациями провести новые президентские выборы. Об этом 5 ноября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас.

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Доклад ОБСЕ «Предполагаемые нарушения прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа 2020 года в Белоруссии» было опубликован также 5 ноября. В тот же день Евросоюз призвал официальный Минск выполнить рекомендации авторитетной международной организации, членом которой является Белоруссия.

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«Сегодня делегация Белоруссии вынуждена повторить, что правительство Белоруссии категорически не приемлет изложенное странами-инициаторами видение ситуации в Белоруссии как повода для запуска этого механизма», — заявил Дапкюнас.

По его словам, инициировавшие 17 сентября запуск Московского механизма страны-инициаторы однозначно стали на путь конфронтации, отказавшись от стратегических целей ОБСЕ. Дапкюнас пожаловался на дефицит доверия к официальному Минску и сообщил: «Главная проблема «московского механизма» состоит в том, что он был задуман и, возможно, мог бы работать в далёкое от нас время, когда будущее представлялось многим счастливым «концом истории»: торжество либеральной демократии, конец века идеологического противостояния, глобальных революций и войн. Сегодня мы хорошо понимаем, что живём в совсем другом мире. Отсутствие минимального доверия между государствами, всеобщая подозрительность и открытая враждебность определяют сегодня конфронтационную тональность и невысокое качество нашего диалога».

Парируя обвинения в жестоких массовых репрессиях и пытках при подавлении манифестаций утомлённых бессменным правлением Александра Лукашенко, представитель МИД постсоветской республики сказал: «Сегодня власти Белоруссии не скрывают и говорят об этом открыто, что ощущают угрозу серьёзного вмешательства извне во внутренние дела суверенной страны. В этих условиях власть попросту вынуждена идти на жёсткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране социально-экономической и внутриполитической стабильности и обеспечению национальной безопасности».

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«В том же, что касается представленного сегодня доклада, правительство Белоруссии считает, что его содержание, выводы и рекомендации не основаны на достаточно подтвёржденных фактах и доказательствах, не учитывают официальную позицию белорусских властей и потому не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Белоруссии. По этой причине белорусские власти не считают представленный сегодня документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нём рекомендациями», — заявил представитель официального Минска.

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«Правительство Белоруссии в очередной раз осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Республику Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ. Такое давление идёт вразрез с духом Хельсинского Заключительного акта 1975 года и другими основополагающими документами организации. И, наконец, мы призываем провести ревизию использования «Московского механизма» как устаревшего, неэффективного и неконсенсусного инструмента давления, который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению», — сказано в выступлении Дапкюнаса, опубликованном на сайте МИД Белоруссии.

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«Сегодня делегация Белоруссии вынуждена повторить, что правительство Белоруссии категорически не приемлет изложенное странами-инициаторами видение ситуации в Белоруссии как повода для запуска этого механизма», — заявил Дапкюнас.

По его словам, инициировавшие 17 сентября запуск Московского механизма страны-инициаторы однозначно стали на путь конфронтации, отказавшись от стратегических целей ОБСЕ. Дапкюнас пожаловался на дефицит доверия к официальному Минску и сообщил: «Главная проблема «московского механизма» состоит в том, что он был задуман и, возможно, мог бы работать в далёкое от нас время, когда будущее представлялось многим счастливым «концом истории»: торжество либеральной демократии, конец века идеологического противостояния, глобальных революций и войн. Сегодня мы хорошо понимаем, что живём в совсем другом мире. Отсутствие минимального доверия между государствами, всеобщая подозрительность и открытая враждебность определяют сегодня конфронтационную тональность и невысокое качество нашего диалога».

Парируя обвинения в жестоких массовых репрессиях и пытках при подавлении манифестаций утомлённых бессменным правлением Александра Лукашенко, представитель МИД постсоветской республики сказал: «Сегодня власти Белоруссии не скрывают и говорят об этом открыто, что ощущают угрозу серьёзного вмешательства извне во внутренние дела суверенной страны. В этих условиях власть попросту вынуждена идти на жёсткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране социально-экономической и внутриполитической стабильности и обеспечению национальной безопасности».

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«В том же, что касается представленного сегодня доклада, правительство Белоруссии считает, что его содержание, выводы и рекомендации не основаны на достаточно подтвёржденных фактах и доказательствах, не учитывают официальную позицию белорусских властей и потому не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Белоруссии. По этой причине белорусские власти не считают представленный сегодня документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нём рекомендациями», — заявил представитель официального Минска.

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«Правительство Белоруссии в очередной раз осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Республику Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ. Такое давление идёт вразрез с духом Хельсинского Заключительного акта 1975 года и другими основополагающими документами организации. И, наконец, мы призываем провести ревизию использования «Московского механизма» как устаревшего, неэффективного и неконсенсусного инструмента давления, который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению», — сказано в выступлении Дапкюнаса, опубликованном на сайте МИД Белоруссии.