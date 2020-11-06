Минск, , 14:07 — REGNUM Уволенный с должности посла Белоруссии в Аргентине и других американских странах Владимир Астапенко принял приглашение находящегося в Варшаве белорусского оппозиционера Павла Латушко и вступил в состав эмигрантского «Национального антикризисного управления». Об этом бывший белорусский дипломат заявил в опубликованном 5 ноября видеообращении.

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О создании НАУ Латушко объявил 28 октября. Новая структура действует в эмиграции параллельно с «Координационным советом по трансферу власти в Белоруссии», находящейся в Литве «командой» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и другими структурами белорусской политэмиграции.

Астапенко в своём видеообращении отметил, что не смог уволиться «по соглашению сторон». Его уволили «по статье».

Бывший белорусский посол сообщил: «Хочу с удовлетворением сообщить, что после увольнения с дипломатической службы я с удовольствием принял предложение Павла Латушко присоединиться к «Народному антикризисному управлению».

Астапенко обратился к госслужащим с такими словами: «Я не зову вас последовать моему примеру. Наверное, вы знаете о моих неудавшихся попытках уволиться по соглашению сторон. Но я призываю всех вас проявить порядочность, которая, как известно, не предполагает героизма, но предполагает неучастие в подлости. Жыве Беларусь!».

Лозунг белорусских националистов «Жыве Беларусь!» («Живёт Белоруссия») активно использовался в XX веке, в том числе в периоды коллаборационизма с немецкими оккупантами. Сегодня этот лозунг, бело-красно-белый флаг и другая символика белорусских сепаратистов и коллаборационистов используются участниками уличных оппозиционных манифестаций.

Латушко от имени создаваемого под него НАУ приветствовал действия Астапенко. Оба оппозиционера в недавнем прошлом были кадровыми дипломатами в рангах чрезвычайных и полномочных послов. Астапенко успел поработать замминистра иностранных дел, а Латушко — министром культуры.

Напомним, Владимир Астапенко неоднократно добивался увольнения с должности посла, публично выражая несогласие с политикой, проводимой Александром Лукашенко. В конце октября он добивался увольнения с оглаской в СМИ.

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После этого, 3 ноября пресс-служба президента опубликовала сообщение о пописанном в тот день указе Александра Лукашенко об увольнении дипломата с лишением его дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла. В нём говорилось: «Владимир Астапенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».