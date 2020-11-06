Минск, , 14:15 — REGNUM Жители Белоруссии «увидели лицо майдана во всей красе» и сделали по этому поводу соответствующие выводы. Об этом 6 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия третьей линии метрополитена в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

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«Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок», — сказал он.

Также белорусский лидер отметил, что разумным людям хочется безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития, и спокойных перемен, каковые, по мнению Лукашенко, они смогут выдержать.

Кроме того, он указал, что перемены являются «серьезной ломкой» и весь вопрос тут, как считает президент Белоруссии, будет эта ломка кардинальной или эволюционной, спокойной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая была задержана в сентябре и обвиняется в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя страны, следствием отказано в освобождении под залог.