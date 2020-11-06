Москва, , 14:06 — REGNUM Российский политолог Анна Федорова резко критикует реакцию отдельных политических наблюдателей на процесс выборов президента США.

«В Америке творится что-то невероятное. И главное, очень отличается реакция некоторых политически активных людей на выборы в Америке от реакции на наши, российские. Как правило, если у нас возникает любое, хоть малейшее нарушение или несостыковка, сразу начинают говорить о том, что выборы нечестные, что они должны быть отменены. О нарушении законов, и прав человека. но при этом какие-то невероятные вещи, типа утерянных трехсот тысяч бюллетеней на почте в США тех же людей почему-то не удивляет», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я внимательно слежу за деятельностью организации «Голос» и считаю, что вся их деятельность абсолютна политически ангажирована, и не имеет никакого отношения к объективности, они не заинтересованы в том, чтобы улучшать политический процесс. Они выступают исключительно с PR-заявлениями. Мы помним, как они раздували любые нарушения на выборах в России, но при этом они тотально молчат обо всех несостыковках, происходящих в штатах сейчас», — продолжила эксперт.

«И эта предвзятость настолько очевидна, они настолько даже не трудятся ее скрыть, что это вызывает у всех нормальных людей оторопь, и мы понимаем. что это связано именно с их ангажированной позицией. они не могу позволить сейчас критиковать демократов, и вообще, все безобразия, которые сейчас происходят на выборах в США. И это полностью дискредитирует «Голос» как субъект политического процесса», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

Читайте ранее: В США выбирают президента — все новости