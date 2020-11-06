Минск, , 14:05 — REGNUM Александр Лукашенко поздравил соотечественников «с Днём Великого Октября» — государственным праздником и выходным днём, отмечавшимся в СССР как «День Великой Октябрьской социалистической революции». «Это историческое событие свершилось под знаком важнейших общечеловеческих ценностей — национального возрождения народов и социального равенства людей», — сказано в поздравлении, опубликованном президентской пресс-службой.

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«Впервые наша страна появилась на карте мира как политический субъект, а белорусы сделали решительный шаг к оформлению суверенной нации — народа с богатыми традициями, высокой культурой и законным правом на государственность. Правом, которое наши отцы и деды героически отстаивали в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы продолжаем его защищать, преодолев геополитический раскол 1990-х, выдержав экономические кризисы, отражая вызовы агрессивного внешнего давления», — отмечено в поздравлении Лукашенко.

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Напомним, ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что в Белоруссии «лимит на революции исчерпан», а Отечественные войны не являются для него и его окружения «нашими». Скандальные заявления Лукашенко на тему истории неоднократно вызывали острую критику, обвинения в невежестве, кощунстве и ревизионизме.

Отметим, за постсоветский период Александр Лукашенко ликвидировал власть Советов и многие социальные завоевания советского периода. При этом в Белоруссии под стилизованной государственной символикой БСССР формально отмечается государственный праздник 7 ноября, являющийся также выходным днём. С каждым годом всё меньше граждан Белоруссии о нём вспоминают и ещё меньше празднуют.

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Тем временем в Белоруссии проходят массовые протестные манифестации под символикой националистов и коллаборационистов, которую Лукашенко называет «фашистской». На требования провести новые честные президентские выборы белорусские силовики отвечают жестокими массовыми репрессиями, получая в ответ прозвища «каратели» и «фашисты».