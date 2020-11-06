Москва, , 14:04 — REGNUM Для большинства граждан России Алексей Навальный теперь — «берлинский пациент», используемый против интересов нашей страны уже не косвенно, а напрямую, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 6 ноября, комментируя заявление МИД России.

Как сообщалось ранее, в министерстве указали, что хронология событий, связанных с «отравлением», наводит на мысль о том, что «всё было спланировано и согласовано на межгосударственном уровне ещё до того, как Навального вывезли из Омска в Берлин».

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« Материал МИД России, касающийся хронологии событий в ситуации вокруг Алексея Навального, даёт дополнительные свидетельства того, что в современном мире жесточайшим образом сталкиваются два подхода к политике. Эти подходы, с одной стороны, ставка на информационно-пропагандистское оружие и, с другой, — опора на силу закона, права, фактов. Внутриполитическое проявление этого противостояния мы сегодня наблюдаем в США. А в так называемом «деле Навального» мы видим, как информационное оружие, пропагандистские диверсии используются Западом для решения внешнеполитических задач.

Что касается общего вывода мидовского изложения, то полностью поддержу его: Россия должна «твёрдо стоять на своих позициях неприятия навязываемых ей неких «правил» в ущерб её национальному суверенитету, международному праву, да и просто здравому смыслу».