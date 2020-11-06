Кишинёв, , 14:01 — REGNUM Лидер оппозиционной Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду не сможет без поддержки в парламенте создать внутри республики европейские условия для жизни. Такое мнение высказал действующий президент республики Игорь Додон, который баллотируется на второй срок. Трансляция выступления велась на странице главы государства в Facebook.

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«Я понимаю, что многие из вас скептически смотрят на нас, на меня, — подчеркнул глава Молдавии. — Понимаю, что вы голосуете, исходя из геополитики, и думаете, что, если выберете Майю Санду, она создаст Европу у нас дома. Не будет никакой Европы!»

Додон подчеркнул, что у его оппонента нет поддержки в парламенте, а значит и нет такой возможности и способностей изменить ситуацию к лучшему.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Молдавии состоялись выборы президента республики. Ни один из претендентов на высший руководящий пост страны не набрал необходимых 50% плюс один голос, поэтому два кандидата продолжат борьбу за пост главы республики во втором туре, который состоятся 15 ноября.

По данным ЦИК, в первом туре выборов Майя Санду набрала 36,16% (более 487,6 тыс. голосов), а Додон заручился поддержкой 32,61% избирателей, набрав почти 439,9 тыс. голосов.