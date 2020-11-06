Джакарта, , 13:57 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан надеется, что Индонезия может стать одним из основных рынков для индустрии электромобилей в регионе Юго-Восточной Азии в будущем, благодаря строительству завода по производству электромобилей Hyundai в Бекаси, сообщает Antara.

Во время посещения завода по производству электромобилей Hyundai в Бекаси провинции Западная Ява Лухут Бинсар Панджаитан выразил признательность южнокорейскому предприятию за способность работать и соблюдать противоковидные меры.

«Мы ценим усилия Hyundai по строительству завода. Правительство Индонезии в настоящее время нацелено на ускорение роста индустрии электромобилей и надеется, что Hyundai может стать частью этой важной миссии», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин планирует посетить Папуа, когда будет завершена разработка программы ускоренного развития региона.

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