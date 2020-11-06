Минск, , 13:56 — REGNUM Торжественная церемония открытия третьей линии минского метро состоялась 6 ноября с участием Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Новый участок связывает станции «Ковальская Слобода» и «Юбилейная площадь».

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

В церемонии участвовали также директор Минского метрополитена Владимир Сотников, гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский и другие ответственные лица, а также представители трудовых коллективов этих госорганизаций.

«Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но благодаря вам — праздничное настроение, — сказал Лукашенко. — Мы вводим в эксплуатацию первую очередь третьей линии метро, которая качественно изменит жизнь города — придаст ему больше динамики и комфорта».

Выступая в минском метро, он озвучил намерения продолжить строительство минского метро в северном направлении, где будет строиться «умный город».

Лукашенко также прокомментировал строительство атомной электростанции и заявил: «Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда её девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам».

Отметим, мероприятие приурочено к государственному празднику 7 ноября. Пресс-служба президента Белоруссии опубликовала поздравление Лукашенко «с Днём Великого Октября».

К этой же дате приурочены другие торжественные официальный церемонии. В частности, Лукашенко примет участие в формальном запуске первого энергоблока БелАЭС (Островецкий район Гродненской области).