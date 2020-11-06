Москва, , 13:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин полностью здоров и не собирается покидать свой пост, заявил 6 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения британских таблоидов о том, что Путин якобы собирается в отставку по состоянию здоровья.

«Чушь это полная. У президента всё хорошо… Здоровье отменно», — сказал Песков, добавив, что глава государства не планирует уходить в отставку.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года Песков отмечал, что президент России Владимир Путин даже при плотном графике находит время для занятий спортом.

«Он плавает. Километр каждый день. Бывают перерывы — если он в поездках, тогда, конечно, не получается», — рассказывал представитель Кремля.

Помимо этого у российского лидера есть ещё увлечение хоккеем, другими видами спорта, например борьбой. Так, сам Путин говорил, что дзюдо является частью его жизни.

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