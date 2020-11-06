Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Полиция штата Филадельфия начала проверку после получения информации о подготовке нападения на Конференц-центр Пенсильвании, в котором продолжается подсчет спорных бюллетеней, сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции штата 6 ноября Reuters.

По словам представителя полиции, местная полиция получила информацию об автомобиле марки «Хаммер» с вооруженными людьми, который движется из штата Вирджиния для нападения на конференц-центр.

Полиция взяла по крайней мере одного человека под стражу и изъяла оружие, а также автомобиль. Никакой информации о том, что во время задержания кто-либо пострадал, нет.