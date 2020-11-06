Париж, , 13:51 — REGNUM Глава французской розничной сети E. Leclerc Мишель-Эдуар Лёклерк назвал премьер-министра Франции Жана Кастекса «лучшим сотрудником Amazon» в стране, намекая на нежелание главы правительства более активно поддерживать национальные предприятия.

Как сообщает Le Figaro, в ходе пресс-конференции в пятницу, 6 ноября, Лёклерк заявил: «Господин Кастекс, вы лучший сотрудник Amazon во Франции! Эта компания платит очень низкие налоги в нашей стране».

Глава E. Leclerc также добавил, что «нужно принять вызов и бороться с Amazon, и это стоит делать на самом верху». «Нужно, чтобы государство ограничило его деятельность», — пояснил он.

Напомним, ранее 2 ноября мэр Парижа Анн Идальго призвала жителей столицы не покупать товары, в особенности книги, на торговой платформе Amazon.

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