Омск, , 13:47 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова уходит в отставку. Такая информация появилась 6 ноября в омских массмедиа и Telegram-каналах.

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По данным источника, Малова покинет этот пост по собственному желанию, передаёт «Город 55».

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 27 октября 2020 года произошёл скандал. Двух тяжелобольных пациентов с подозрением на коронавирус долгое время возили в машинах скорой помощи и не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах. В итоге врачи скорой привезли этих пациентов к зданию омского министерства здравоохранения. После этого замминистра здравоохранения Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи, была отстранена от занимаемой должности на время служебной проверки.

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5 ноября стало известно, что губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову.

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