Киев, , 13:49 — REGNUM Верховная рада Украины приняла решение об ответственности за отсутствие маски в публичных местах. Об этом сообщил 6 ноября парламентский телеканал «Рада».

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Соответствующие изменения были внесены в Административный кодекс Украины законом № 3891. Данное решение поддержали 262 депутата.

Пребывание в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте без маски, закрывающей рот и нос, чревато штрафом в размере 170−255 гривен или $5−9, сказано в документе.

Протоколы на правонарушителей смогут составлять представители полиции и органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Напомним, ранее о возможности принятия такого закона говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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