Москва, 6 ноября 2020, 13:44 — REGNUM Россия готова помогать странам Содружества независимых государств (СНГ) в ситуации распространения коронавируса, заявил 6 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.
«Ещё раз хочу подтвердить готовность России помогать партнёрам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть. Российские тесты для диагностики уже переданы во все государства Содружества, специалисты Роспотребнадзора консультируют своих коллег», — сказал он.
Мишустин назвал коронавирус общей бедой.