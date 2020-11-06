Иркутск, , 13:24 — REGNUM Глава Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 6 ноября, выписался из госпиталя, где он проходил лечение с подтверждённом диагнозом COVID-19. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев Kremlin.ru

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Не исключено что же сегодня, несмотря на вечернее время, глава региона проведёт заседание оперативного штаба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вынужден самоизолироваться из-за подтверждённого положительного теста на коронавирус.

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Позднее потребовалось госпитализация. Но все это время глава Приангарья находился не в реанимации, в реанимационном отделении иркутского стационара, переоборудованного для лечения пациентов с коронавирусом.

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Напомним, по состоянию на 6 ноября в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 509 человек, в том числе, поставлен антирекорд: 18 человек скончались за последние сутки.

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