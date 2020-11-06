Москва, , 13:28 — REGNUM На переговорах президента России Владимира Путина с коллегами из Франции и Германии обсуждается вопрос об урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября, общаясь с журналистами.

Чиновник опроверг мнение, якобы данный вопрос не стоит на повестке дня.

«По мере того, как фиксируется какое-то продвижение на треке реализации ранее достигнутых договорённостей, этот диалог интенсифицируется… По мере того, как происходит замедление выполнения договорённостей, он замедляется», — рассказал Песков.

Он добавил, что диалог, связанный с проблемой Донбасса, в целом продолжается, поскольку это единственный способ урегулировать данный конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия будет защищать интересы своих граждан в Донбассе, поскольку этого не делает Украина.

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