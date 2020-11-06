Москва, 6 ноября 2020, 13:22 — REGNUM Запад пробует на Белоруссии методы дестабилизации обстановки в стране, которые в дальнейшем намерен применить в Союзном государстве. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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Он также добавил, что все сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки в Белоруссии, включая оценки ситуации, Служба внешней разведки России передала белорусской стороне.
Ранее по теме: Лукашенко поблагодарил Нарышкина за предоставление информации от СВР РФ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина за то, что СВР регулярно предоставляет белорусской стороне информацию.
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