Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM Полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов может покинуть свой пост. Об этом пишут СМИ.

В частности, такие данные приводит Znak.com со ссылкой на свои источники. По данным издания, решение уже принято. В качестве преемников Цуканова называются губернатор Петербурга Александр Беглов и депутат Госдумы («Единая Россия») Павел Крашенинников.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил вопрос журналистов о судьбе полпреда без комментариев. Он отметил, что кадровые решения не анонсируются.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Цуканов стал уральским полпредом в 2018 году. А летом 2019-го разразился шпионский скандал. 4 июля того года его помощник Александр Воробьёв был задержан по подозрению в госизмене. Впрочем, опрошенные ИА REGNUM эксперты тогда предположили, что самому полпреду ничего не угрожает.

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