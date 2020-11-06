Ереван, , 13:18 — REGNUM Во время конфликта в Нагорном Карабахе применяются методы террористических группировок. Об этом 6 ноября заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании совета глав правительств стран СНГ.

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По его словам, к участию боевых действий привлекаются террористы из Сирии и Ливии.

«Воюющие с азербайджанской стороны применяют методы террористических группировок, такие как пытки, показательные расстрелы и обезглавливание пленных, глумление над телами погибших», — заявил Григорян.

По его словам, на совести руководства Азербайджана совершение военных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Азербайджана обвинил Армению в саботаже переговорного процесса и стремлении сохранить статус-кво.