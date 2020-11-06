Запорожье, Украина, , 13:18 — REGNUM Окружной административный суд Запорожья признал незаконным решение местного городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщил депутат горсовета Андрей Согорин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Выиграл суд у Запорожского городского совета. Решение от 05.07.2006 года «О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка» признано противоправным и недействительным», — сообщил он.

Напомним, в 2017 году члены горсовета уже пытались отменить данное постановление, но для этого не хватило голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный Верховной рады по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил, что с 2021 года все кандидаты на государственные должности будут сдавать экзамен на знание украинского языка.

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