Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Требование президента США Дональда Трампа остановить подсчет голосов, пришедших после дня выборов, назвала нелепым Грета Тунберг — как она определяет сама себя в твиттере, «экологический активист с синдромом Асбергера».

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«Дональд должен работать над своей проблемой управления гневом, а затем сходить на хороший старомодный фильм с другом!», — пишет в твиттере Тунберг, советуя Трампу «остыть». Запись уже «понравилась» более 1,4 млн ее подписчиков.

Напомним, шведская активистка уже вмешивалась в президентскую гонку в США, когда в начале октября напрямую призвала своих подписчиков не только голосовать за кандидата-демократа Джо Байдена, но и «заставить всех голосовать» за бывшего вице-президента. В день выборов, призвала американских граждан идти на выборы и сделать выбор, который повлияет на судьбы «миллиардов людей» и «бесчисленных поколений».