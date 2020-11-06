Баку, , 13:10 — REGNUM Во время операции в Нагорном Карабахе под контроль Азербайджана перешли четыре города. Об этом 6 ноября сообщил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании совета глав правительств стран СНГ.

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"Четыре города, три поселка, а также более 200 населённых пунктов», — перечислил Асадов, рассказывая о результатах боевых действий.

Он отметил, что операция проводится на территории Азербайджана.