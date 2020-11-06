Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Видеозапись, на которой духовный советник президента Дональда Трампа, телепроповедник Паула Уайт произносит страстную проповедь ради его победы, стала вирусной.

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Запись опубликована в твиттер-канале Right Wing Watch, за несколько часов ее уже посмотрели более 27 млн пользователей. Почти 200 тысяч просмотров у ролика на Ютюб.

В ролике можно услышать, как Уайт просит Бога дать республиканцам победу и говорит, что она идет против людей, которые прямо сейчас работают на высоких уровнях с демоническими конфедерациями и тайнами, демоническими планами и сетями.