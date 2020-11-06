Москва, , 12:54 — REGNUM В администрации президента РФ не стали комментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможном уходе с поста полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Как заявил 6 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле никогда не комментируют кадровые перестановки.

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«Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые вопросы и не делаем это и сейчас тоже», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также оставил без ответа вопрос об оценке Кремлём деятельность Цуканова и возможных претензиях к его работе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе может стать министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. По данным издания Znak.com, действующий полпред Николай Цуканов будет отправлен в отставку сразу после отпуска, в котором сейчас находится.

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