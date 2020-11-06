Москва, , 12:56 — REGNUM Москва будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 ноября, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Представитель украинского информационного агентства задал Пескову вопрос о возможности прекращения действия схемы по упрощённому получению российского гражданства жителями Донбасса.

На это чиновник ответил, что украинское государство должно само заботиться о населении Юго-Востока Украины, если считает этих людей своими гражданами. Но поскольку оно этого не делает, то о населении региона заботится Россия.

«Поскольку это этнические русские, конечно, Россия всегда защищала, и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что процедура выдачи российских паспортов жителям Донбасса никак не противоречит Минским соглашениям, в которых прописан механизм урегулирования гражданского конфликта в регионе.

«Позиция [украинской стороны] понятна, но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер. В Минском комплексе мер нет такого положения», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что гражданами России стали уже более 170 тыс. жителей ДНР.

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