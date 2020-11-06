Джакарта, , 12:53 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин планирует посетить Папуа, когда будет завершена разработка программы ускоренного развития региона, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что Мааруф Амин был назначен президентом Джоко Видодо председателем руководящего комитета интегрированной координационной группы по ускорению развития благосостояния в провинциях Папуа и Западное Папуа.

По его словам, упор делается на том, как улучшить человеческие ресурсы и благосостояние народа Папуа. Команда вице-президента координировала свои действия с региональным правительством Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Джакарты заявили, что в настоящее время двум кинотеатрам Cinepolis и CGV разрешили принимать посетителей при условии, что залы будут заполнены лишь на 50%.

Читайте также: В столице Индонезии откроются кинотеатры

Читайте развитие сюжета: Индонезия хочет стать основным рынком электромобилей в Юго-Восточной Азии