Киев, , 12:52 — REGNUM Правительство Украины даже не рассматривает вариант введения полного карантина, локдауна, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая 6 ноября в Верховной раде.

Шмыгаль отметил, что обсуждается введение дополнительных ограничений на определенный период, например, усиление ответственности за неношение масок.

«Но опять же, это не будет полный и постоянный запрет», — добавил глава правительства.

Вместе с тем Шмыгаль подчеркнул, что «на уровне различных рабочих групп» правительство действительно обсуждает тему введения «карантина выходного дня». Он заявил, что минздрав обязательно «отдельно и подробно» проинформирует и проконсультируется с депутатами по такой инициативе.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине в сутки фиксируют порядка 10 тыс. случаев новых заболеваний коронавирусом. Накануне сам Шмыгаль заявил, что к концу месяца новых заболевших может быть 15 тыс. ежедневно, а к концу года — 20 тыс.