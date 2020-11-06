Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Видные активисты Демократической партии единодушно осуждали президента Дональда Трампа как «худшего президента в вопросах ЛГБТ за всю историю». Они заявляли, что «ЛГБТ-люди подвергаются нападкам каждый божий день со стороны администрации Трампа». Тем не менее, экзит-поллы на прошедших во вторник, 3 ноября, выборах, похоже, полностью подавляют это паническое настроение. Об этом пишет Брэд Полумбо в издании Washington Examiner 5 ноября.

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Согласно национальным экзит-поллам, Трамп, похоже, выиграл поразительные 28% голосов геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Эта оценка более чем вдвое превышает 13% ЛГБТ-избирателей, которые голосовали за Трампа, когда он победил Хиллари Клинтон в 2016 году, указывает Полумбо.

Вся риторика демократов о якобы репрессивной гомофобности Трампа разрушена этим результатом, говорит аналитик. «Трамп далек от совершенства, и можно себе представить, что менее противоречивый и менее лично отталкивающий республиканец с его же политикой и взглядами мог бы завоевать еще больше избирателей-ЛГБТ. Но, тем не менее, эти экзит-поллы убедительно показывают, что он, возможно, сломал удушающую хватку Демократической партии над ЛГБТ-избирателями, и отправил радикальную политику идентичности в смертельную спираль», — пишет Полумбо.