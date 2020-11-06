Атланта, США, , 12:50 — REGNUM Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа в президентской гонке в Джорджии, 6 ноября передает телеканал Fox News.

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Отмечается, что Трамп уступает Байдену 917 голосов по итогам обработки 99% бюллетеней. В случае победы в Джорджии кандидат от демократов может получить 16 голосов выборщиков. Этого будет достаточно для победы на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что итоги выборов президента должен определять Верховный суд. Он считает, что выиграет выборы, если учитывать «честные голоса».

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