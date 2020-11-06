Москва, , 12:47 — REGNUM Россия защищала и будет защищать интересы русских вне зависимости от места их проживания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Национализм на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что значит, Россия должна [отозвать указ президента об упрощённом предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР]? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на Юго-Востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан? Разве Украина не должна заниматься защитой здоровья и обеспечением здравоохранения этих граждан? Разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, наверное, должна, но, поскольку это не делается, поскольку это этнические русские, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали», — сказал Песков.

Он выразил понимание в связи с украинской позицией, однако она «коренным образом» отличается от обязательств, подписанных Украиной в рамках Минских соглашений.

Песков подчеркнул, что в Минских соглашениях отсутствует необходимость отзыва указа о предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР в упрощённом порядке.