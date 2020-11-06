Москва, , 12:45 — REGNUM Публикация британского таблоида The Sun о якобы готовящейся отставке президента России Владимира Путина из-за проблем со здоровьем является чушью, заявил 6 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо со здоровьем», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее 6 ноября британский таблоид The Sun со ссылкой на некие «московские источники» сообщил, что «после 20 лет пребывания у власти президент России Владимир Путин намерен уйти в отставку в январе 2021 года по причине болезни».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее западные СМИ констатировали, что президент РФ Владимир Путин «здоров, силён и находится в отличной спортивной форме». Несмотря на плотный график, занятиям спортом российский лидер ежедневно посвящает порядка полутора часов.

Как признался сам глава государства, именно спорт — один из его «секретов» и источников энергии. Напомним, что Владимир Путин с детства занимается дзюдо, а также с 2012 года регулярно участвует в любительских матчах Ночной хоккейной лиге, которая была создана по его инициативе.

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