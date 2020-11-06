Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Старший специалист департамента по связям Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Иванэ Бурдули назвал «сфальсифицированными» итоги голосования на прошедших парламентских выборах. Об этом 6 ноября сообщает телеканал «Мтавари архи».

Бурдули на своей странице в соцсети Facebook разместил копию заявления на имя главы ЦИК Тамар Жвания, в котором обратиться с просьбой об увольнении.

«Пожалуйста, освободите меня от этой должности. Искренне Ваш, Иванэ Бурдули», — говорится в заявлении.

На вопрос журналистов Бурдули, почему он решил уволиться, тот ответил, что считает выборы «сфальсифицированными».

"Я написал заявление и думаю, что не должен там работать по ряду причин. Основная причина в том, что парламентские выборы были полностью сфальсифицированы», — сказал сотрудник департамента по связям.

Видел ли он какие-либо нарушения и принимал ли участие в подсчете голосов не сообщается.

Напомним, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники ЦИК, которые скажут о своем участии в «фальсификациях» выборов, будут освобождены от уголовной ответственности и «поощрены».

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу правящей партии «Грузинская мечта». Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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