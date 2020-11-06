Городским головой Калуги назначен Дмитрий Денисов

Калуга, 6 ноября 2020, 12:41 — REGNUM Сегодня, 6 ноября, на заседании Городской думы Калуги депутаты приняли решение о назначении на должность городского головы. В заседании приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев.
Как сообщает пресс-служба Городской думы, заявки на участие в конкурсе на замещение должности городского головы Калуги подали временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов и начальник ГБУ КО «Мосальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Алексей Баталов. Конкурсная комиссия, изучив представленные документы и проведя индивидуальные собеседования с претендентами, выразила предпочтение кандидатуре Дмитрия Денисова.
Тайным голосованием на должность городского головы Калуги депутаты назначили Дмитрия Денисова. «Члены конкурсной комиссии единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Денисова, такой же выбор сделали и депутаты Городской думы, — отметил Юрий Моисеев. — Дмитрий Александрович много лет проработал в Городской управе Калуги, занимал пост заместителя губернатора области, обладает огромным управленческим опытом и хорошо знаком со спецификой работы органов местного самоуправления».
Глава Калуги поздравил Дмитрия Денисова и пожелал успехов.
Читайте развитие сюжета: У градоначальника Калуги подтверждён положительный тест на коронавирус