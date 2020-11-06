Вашингтон, , 12:36 — REGNUM В Соединённых Штатах ряд крупных телеканалов остановили трансляцию выступления президента страны и кандидата на выборах главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа.

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Так, выступление Трампа было прервано в ходе телетрансляции 5 ноября, где он обвинял демократов в махинациях с бюллетенями. Американский лидер заявил, что идёт подсчёт недействительных бюллетеней.

«Мы прерываем трансляцию, поскольку то, что сказал президент США, по большей части абсолютно неверно», — сказал ведущий CNBC Шепард Смит.

В свою очередь, ведущий MSNBC Брайан Уильямс заявил, что канал вынужден не только прервать Трампа, но и «поправить» его.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 ноября президент США Дональд Трамп потребовал остановить подсчёт голосов, поскольку усомнился в его честности. В его избирательном штабе, в свою очередь, сообщали о массовых нарушениях и фальсификациях в штатах, где победителем был объявлен кандидат от Демпартии Джозеф Байден.

Трамп заявил, что республиканцы будут оспаривать результаты во всех штатах, где было объявлено о победе кандидата от демократов Джо Байдена.

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