Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Разрыв на выборах президента США между действующим главой государства, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом в ряде штатов, где ещё продолжается подсчёт голосов, сократился до минимума. Так, после обработки 90% бюллетеней в Аризоне у главы Белого дома 48,5%, а у Байдена — 50,1%, сообщает The New York Times.

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В Неваде, где обработано 89% бюллетеней, Трамп пока получает 48,5%, Байден — 49,4%. В Джорджии отрыв американского лидера от его соперника сократился почти с 5 тыс. голосов до менее чем 2 тысяч.

В Северной Каролине после обработки 98% бюллетеней у действующего главы Белого дома 50%, у Байдена — 49,4%. В Пенсильвания 49,5% и 49,2% соответственно (обработано 95%).

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Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. За пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден. Официальных данных об итогах голосования пока нет, подсчёт голосов продолжается. Байден пока набрал 253 голоса выборщиков из 270 необходимых, а Трампу не хватает до этого количества ещё 56 голосов выборщиков.

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