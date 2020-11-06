Москва, , 12:29 — REGNUM То, что американская избирательная система отсталая и не очень демократичная, не отменяет того факта, что действующий президент США Дональд Трамп лишился поддержки большинства избирателей. Об этом 6 ноября в своем Телеграмм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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«Вчерашний день лишь добавил напряжения. Джо Байден подошел вплотную к заветной цифре в 270 выборщиков, и… всё встало. Казалось бы, вот она, победа: достаточно завершить подсчет голосов в Неваде, где кандидат Демократической партии лидирует, и всё завершится. 6 выборщиков от этого штата дадут Байдену требуемый результат. Но Трамп и его команда всё-таки смогли затормозить подсчет голосов, выставив кучу претензий и запустив судебные иски. А заодно объявив избирательную систему США совершенно нечестной», — написал Кагарлицкий.

По его словам, американская электоральная система является отсталой и не очень демократичной, а различные подтасовки и несообразности с почтовым голосованием и вправду могли иметь место.

«Но это не отменяет того факта, что Трамп лишился поддержки большинства избирателей США, — констатировал социолог. — И ведь именно архаичная система выборщиков позволила Трампу победить в 2016 году, набрав меньшинство голосов. И республиканцы, и демократы жалуются на избирательную систему, когда проигрывают, но не торопятся её менять, будучи у власти. Поэтому американцы всё ещё живут по правилам буржуазной демократии начала XIX века, тогда как в Европе демократические процедуры и правила, действующие сегодня, сформировались во второй половине ХХ века и являются куда более совершенными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что итоги выборов президента США должен определить американский Верховный суд.