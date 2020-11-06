Москва, , 12:25 — REGNUM Хронология событий в истории с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального, на которой активно спекулируют на Западе, является «удивительной» и заставляет задуматься о заранее продуманном сценарии. Об этом говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте ведомства 6 ноября.

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В ведомстве напомнили о том, как быстро Германия заявила о готовности принять Навального на лечение и о таких же быстрых заявлениях клиники «Шарите» об «отравлении» блогера веществом — ингибитором холинэстеразы. Сразу же после этого США объявило о введении санкций против ряда российских НИИ за «разработку химического и биологического оружия».

«Такая оперативность и безапелляционность выглядят, как минимум, странными. Это наводит на мысль, что всё было спланировано и согласовано на межгосударственном уровне ещё до того, как Навального вывезли из Омска в Берлин», — подчеркивается в заявлении.

Дипломаты указывают, что такими же оперативными темпами военная химическая лаборатория Бундесвера всего за десять дней вместо требующихся двух недель смогла определить, что «берлинский пациент» был отравлен «боевым отравляющим веществом из группы «Новичков». Сразу вслед за ФРГ «прорывные» достижения в области боевой химии продемонстрировали Франция и Швеция, военные лаборатории которых всего за 10 дней изучили переданные им немецкими коллегами биопробы.

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«Подобная синхронизация действий и мгновенные безапелляционные решения, даже без намека на попытку разобраться в происходящем, просто поразительны, — подчёркивается в комментарии российского внешнеполитического ведомства. — Они могут свидетельствовать только об одном: здоровье российского блогера по большому счету вторично. А первично для Запада найти очередной повод для продолжения антироссийских выпадов».

Также в МИД РФ уверены, что «всё происходящее — по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ОЗХО подтвердило версию Берлина об отравлении Навального химикатами. 6 октября в заявлении, распространённом Организацией по запрещению химического оружия, было заявлено, что в крови и моче российского блогера Алексея Навального найдены отравляющие вещества — ингибиторы холинэстеразы.