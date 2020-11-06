Джакарта, , 12:22 — REGNUM Власти Индонезии за сутки подтвердили 3778 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По состоянию на 6 ноября 2020 года в Индонезии выявлено 429 574 носителя коронавируса и 14 442 случая смерти.

Кроме того, за сутки в Индонезии выписали 3563 пациентов с COVID-19.

Эпидемия за сутки унесла жизни 94 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия входит в пятерку стран с наибольшим количеством случаев заражения SARS-CoV-2 в Азии.

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