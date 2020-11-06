Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Модель американской демократии? Убереги нас пуще всех печалей, считает греческий аналитик Левтерис Хараламбопулос, наблюдающий за перипетиями выборов в США. Своими впечатлениями он делится в издании In 6 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

"У нас в Европе много проблем. Но, по крайней мере, наши демократии работают немного лучше, чем в США, — пишет аналитик. — Несколько парадоксально, что страна или, скорее, сверхдержава, претендующая на лидерство на планете, испытывает такие большие трудности с тем, чтобы завершить избирательный процесс».

Подумайте об этом, говорит эксперт: даже зная, какой кандидат на президентских выборах в США получил наибольшее количество голосов, то есть выиграл всенародное голосование, мы все еще не знаем, станет ли он следующим президентом, так как нам нужно дождаться результатов в штатах, чтобы увидеть, у кого будет не менее 270 голосов выборщиков.

И проблема не только в этом: на выборах в США есть ряд штатов, о результате в которых каждый заранее знает, поэтому важен результат в колеблющихся штатах и все зависит от того, какой кандидат победит в них. То есть кто-то может не быть первым по числу голосов, но победит на выборах. «В Греции мы бы считали это просто системой контроля, но там они считают это высшим демократическим процессом», — говорит Левтерис Хараламбопулос.

Однако и на этом, считает он, проблемы не заканчиваются. Посмотрите всю историю с исками, которые хочет подать Трамп. Это связано со сложной системой, в которой не все голоса учитываются одинаково и в которой не везде есть четкие общие правила для всех.

«Плохо то, что все это интересно посмотреть в кино, почитать в книгах или подурачиться издалека. Когда вы видите такое в стране, которая вела несколько войн за продвижение демократии и свободы и имеет достаточно ядерного оружия, чтобы уничтожить планету, тогда все становится немного тревожно», — считает Хараламбопулос.