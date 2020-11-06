Кампала, , 12:27 — REGNUM В Уганде назначили день голосования на президентских выборах. Об этом пресс-секретарь Независимой избирательной комиссии Уганды Пол Букеня сообщил на своей странице в Twitter.

«14 января назначено днем голосования на президентских выборах 2021 года», — написал Букеня.

Одиннадцать человек подали свои заявки на пост президента Уганды. Политические настроения в преддверии голосования напряженные, отмечают журналисты.

38-летний оппозиционный депутат Роберт Кягуланьи, известный своими поп-песнями о социальной справедливости, бедности и коррупции, подвергался неоднократным арестам. Во вторник, 3 ноября, он сообщил, что его «избивали» и «пытали» после регистрации его кандидатуры в Избирательной комиссии.

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