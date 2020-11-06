Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала участников протестных акций соблюдать меры предосторожности, чтобы не способствовать распространению коронавируса. Данное заявление 6 ноября распространила пресс-служба омбудсмена.

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"Оппозиционные политические партии, с учетом создавшейся очень тяжелой эпидемиологической ситуацией, в процессе организации протестных акций должны обеспечивать соблюдение всех правил и ограничений, установленных с целью превенции распространения коронавируса, что уменьшит ущерб здоровью и жизни людей», — говорится в сообщении.

Ломджария призвала строго соблюдать все рекомендации по профилактике пандемии, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию. Она подчеркнула, что жизненно важно снизить нагрузку с системы здравоохранения страны и дать медикам возможность качественно оказывать услуги населению.

Стоит отметить, что ранее представители правящей партии «Грузинская мечта» обвинили членов партии «Единое национальное движение» в том, что они на своих акциях протеста якобы намеренно создают ситуации, благоприятные для распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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