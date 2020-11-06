Ереван, , 12:13 — REGNUM В ночь на 6 ноября штурмовыми отрядами азербайджанских ВС была предпринята попытка атаки города Шуши в Нагорном Карабахе, которую отбила армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом 6 ноября сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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«На протяжении 5 ноября и в ночь на 6 ноября бои продолжались на всех основных направлениях фронта», — говорится в сообщении Степанян и добавляется, что армия обороны НКР вела эффективные боевые действия, которые привели к большим потерям противной стороны на востоке, юге и юго-западе.

«В направлении Шуши были отбиты многочисленные попытки наступления штурмовых вражеских групп», — также отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что азербайджанская сторона понесла серьёзные потери на юго-западном направлении и отмечается, что все это время ВС Азербайджана вели обстрелы гражданских поселений и инфраструктуры нагорного Карабаха.

«Наступательные действия ВС Азербайджана продолжаются по всем направлениям фронта», — добавляется в сообщении и уточняется, что подразделения армии обороны НКР в данный момент полностью контролируют оперативно-тактическую обстановку, и предпринимают меры «по выявлению и уничтожению сил противника».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Единый информационный центр при правительстве Армении сообщил, что в данный момент ВС Азербайджана начали обстрел столицы Нагорно-Карабахской республики (НКР) — города Степанакерт — с применением кассетных бомб.