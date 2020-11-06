Тбилиси, , 12:00 — REGNUM Сотрудники Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, которые заявят, что участвовали в «фальсификациях» итогов голосования на выборах в парламент страны, получат гарантию безопасности и награду. Такое заявление сделал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в опубликованном 5 ноября видеообращении на своей странице в соцсети Facebook.

Бывший грузинский лидер отметил, что фальсификации на выборах являются уголовно наказуемым преступлением, но заявил, что не хочет «реванша».

"Кто сейчас выйдет и расскажет, как происходили фальсификации, тому будет гарантирована не только полная неприкосновенность, но вы будете всячески поощрены и поддержаны переходной властью Грузии и следующей властью», — сказал Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси проходит новая акция протеста