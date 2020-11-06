Киев, , 11:55 — REGNUM Глава офиса президент Украины Андрей Ермак уверен в «деоккупации Крыма», но не может ответить, когда именно это произойдет.

Об этом он заявил вечером 5 ноября в эфире украинского телевидения.

Ермак напомнил, что президент Украины инициировал создание международной «крымской» платформы, «к которой будут привлечены многие страны».

«И мы будем работать для того, чтобы найти реальный путь не на словах, а на деле… С помощью наших партнеров — поищем взаимные интересы и нестандартные пути… я уверен, что нам удастся это сделать. Это является целью, это задача для власти», — добавил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что 5 ноября заявил глава глава украинского МИДДмитрий Кулеба заявил, что Украина видит поддержку идеи создания «Крымской платформы» и готовность принимать участие в проекте со стороны международных партнеров. он отметил, что работа по «крымскому направлению» не будет остановиться «ни на день» и увенчается международным саммитом, который пройдет в Киеве, ориентировочно в мае следующего года.