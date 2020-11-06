Новосибирск, , 11:53 — REGNUM Жена российского блогера Алексея Навального Юлия сообщала российским врачам о том, что её муж мог почувствовать себя плохо из-за диет. Об этом 6 ноября сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому Федеральному округу.

«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3−5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что она также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса.

Как сообщало ИА REGNUM, российский оппозиционный блогерАлексей Навальныйбыл госпитализирован в Омске в конце августа. После этого по настоянию его семьи блогера доставили самолётом на лечение в Германию. Правительство ФРГ выступило с утверждением, что он был отравлен веществом из группы «Новичок», относящимся к боевым отравляющим веществам. Из-за ситуации с Навальным в отношении России Европейский союз ввёл санкции.

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